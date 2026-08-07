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Чичарито о Бензема: «Он не чистая «девятка», а «десятка» с мышлением нападающего – 9,5, в нем есть что-то от Зидана. Роналду и Бэйл могли тебя уничтожить за две секунды, Карим – другой»

Бывший нападающий « Реала » Хавьер Эрнандес рассказал, чем форвард « Аль-Хилаля » Карим Бензема отличается от классических центральных нападающих.

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