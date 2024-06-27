Кредитная свобода заканчивается: в РФ рынок рассрочки ждет регулирование

ЦБ России сообщил о скором регулировании рынка рассрочки, которое ожидается до конца текущего года. Это решение было принято в соответствии с поручением президента, целью которого является обеспечение равных прав для пользователей сервисов рассрочки и заемщиков потребительских кредитов.