Кредитная свобода заканчивается: в РФ рынок рассрочки ждет регулирование

ЦБ России сообщил о скором регулировании рынка рассрочки, которое ожидается до конца текущего года. Это решение было принято в соответствии с поручением президента, целью которого является обеспечение равных прав для пользователей сервисов рассрочки и заемщиков потребительских кредитов.
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