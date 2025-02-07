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ASRock перенесёт часть своего производства из Китая из-за новых импортных тари...

ASRock перенесёт часть своего производства из Китая из-за новых импортных тари...

ASRock перенесёт часть своего производства из Китая из-за новых импортных тарифов, введённых ТрампомПредставитель ASRock в разговоре с изданием PCMag сообщил, что компания собирается перенести часть своего производства из Китая на фоне решения США ввести дополнительный 10-процентный налог на китайский импорт, которое вступило в силу с 4 февраля.

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