ASRock перенесёт часть своего производства из Китая из-за новых импортных тари...

ASRock перенесёт часть своего производства из Китая из-за новых импортных тарифов, введённых ТрампомПредставитель ASRock в разговоре с изданием PCMag сообщил, что компания собирается перенести часть своего производства из Китая на фоне решения США ввести дополнительный 10-процентный налог на китайский импорт, которое вступило в силу с 4 февраля.