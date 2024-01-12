Стоит запомнить всего 4 оттенка, чтобы они не сыграли против вас

Выглядеть ухоженно хочется всегда, независимо от того, 20 тебе лет или 65. Именно поэтому многие дамы готовы пожертвовать лишними минутами сна и вместо этого уделить побольше времени укладке, макияжу, маникюру или каким-то другим процедурам красоты.