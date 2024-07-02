Проект реставрации ЦКБ «Черноморец» — новый вектор развития Севастополя

Какой будет роль у современного Севастополя? Эксперты по урбанистике и историки сходятся во мнении, что сегодня город-герой меняет свой вектор развития и принимает решение, каким он будет в ближайшем будущем.
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