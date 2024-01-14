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ВС РФ прорываются в частном секторе Авдеевки, ВСУ отходят: Новости из Авдеевки к утру 14.01.2024 г., свежие данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе спецоперации РФ

ВС РФ прорываются в частном секторе Авдеевки, ВСУ отходят: Новости из Авдеевки к утру 14.01.2024 г., свежие данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе спецоперации РФ

Новости из Авдеевки к утру 14 января 2024 года, свежие новости о продвижении ВС России на флангах Авдеевки и в самом укрепрайоне.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Там Терминаторы нужны.
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