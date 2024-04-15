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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Медведчук объяснил, как Зеленский разрушил Украину

Медведчук объяснил, как Зеленский разрушил Украину

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. Политические решения всех президентов Украины разрушали страну. А Зеленский завершит этот процесс, считает бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина».

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