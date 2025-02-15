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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дюков допустил, что Россия получит уайлд-кард на ЧМ-2026: «Теоретически возможно все»

«Может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ в Америке при Трампе? Теоретически возможно все», — сказал президент РФС.

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