Bloomberg: мировые центробанки запасают золото для дедолларизации

Доминирование доллара на глобальном рынке заставляет страны мира наращивать запасы золота. Процесс дедолларизации активнее всего проходит в Китае и России, однако другие суверенные державы, такие как Турция, также начинают следовать этой тенденции.
Доминирование доллара на глобальном рынке заставляет страны мира наращивать запасы золота. Процесс дедолларизации активнее всего проходит в Китае и России, однако другие суверенные державы, такие как Турция, также начинают следовать этой тенденции.
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