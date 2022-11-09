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Bloomberg: мировые центробанки запасают золото для дедолларизации

Bloomberg: мировые центробанки запасают золото для дедолларизации

Доминирование доллара на глобальном рынке заставляет страны мира наращивать запасы золота. Процесс дедолларизации активнее всего проходит в Китае и России, однако другие суверенные державы, такие как Турция, также начинают следовать этой тенденции.

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