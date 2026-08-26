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«Краснодар» Галицкого готовит громкий трансфер, русскую звезду РПЛ не отпускают в Европу. Трансферы и слухи дня

«Краснодар» Галицкого готовит громкий трансфер, русскую звезду РПЛ не отпускают в Европу. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.«Краснодар» близок к сделке по бразильскому защитникуПо данным ESPN Brasil, «Краснодар» ведет переговоры о переходе центрального защитника «Ред Булл Брагантино» Педро Энрике, ранее выступавшего за «Коринтианс».

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