«Краснодар» Галицкого готовит громкий трансфер, русскую звезду РПЛ не отпускают в Европу. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.«Краснодар» близок к сделке по бразильскому защитникуПо данным ESPN Brasil, «Краснодар» ведет переговоры о переходе центрального защитника «Ред Булл Брагантино» Педро Энрике, ранее выступавшего за «Коринтианс».
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