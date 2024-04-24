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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие штурмовых подразделений группировки прикрытия государственной границы завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны проведения СВО

Военнослужащие штурмовых подразделений группировки прикрытия государственной границы завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию в тыловом районе зоны проведения СВО

Бойцы выполнили учебно-боевые задачи в составе штурмовых групп, прикрывая друг друга при захвате и зачистке укрепрайонов и блиндажей противника в условиях равнинной и лесистой местности.

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