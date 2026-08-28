Буданцева предупредила о риске зависимости от назальных спреев

Врач-педиатр Светлана Буданцева сообщила о вреде длительного использования назальных спреев. Применение более пяти дней может вызвать зависимость и болезни надпочечников, в том числе хроническую недостаточность, требующую лечения у отоларинголога-аллерголога.
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