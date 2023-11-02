В Русской православной церкви призвали женщин рожать даже после изнасилования

Иерей Филипп Ильяшенко, священник храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, в интервью изданию «Подмосковье сегодня» призвал женщин сохранять ребенка даже в случае, если он был зачат в результате изнасилования.
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