Эксперт рассказал, как в крымских школах улучшают питание

Олег Егоров, председатель комиссии Общественной палаты РК по общественному контролю и защите прав потребителей Как сделать питание в школах не только полезным, но и вкусным В Крыму все ученики первых-четвёртых классов обеспечены одноразовым горячим питанием за счёт средств федерального бюджета.