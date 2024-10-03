Эксперт рассказал, как в крымских школах улучшают питание

Олег Егоров, председатель комиссии Общественной палаты РК по общественному контролю и защите прав потребителей Как сделать питание в школах не только полезным, но и вкусным В Крыму все ученики первых-четвёртых классов обеспечены одноразовым горячим питанием за счёт средств федерального бюджета.
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