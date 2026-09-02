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Платформа по продаже подержанных машин CarPrice после национализации остановила выплаты клиентам

Платформа по продаже подержанных машин CarPrice после национализации остановила выплаты клиентам

Российский сервис по продаже подержанных автомобилей CarPrice приостановил выплаты физическим и юридическим лицам.

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