На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров дронами

На Дальнем Востоке протестируют доставку товаров с помощью беспилотников. Как рассказал глава Минтранса Андрей Никитин, дронами планируют перевозить продукты, заказы маркетплейсов, а также срочные грузы - например, лекарства и кровь для больниц.