На Украине приостановили добычу угля

На Украине временно приостановили добычу угля из-за поврежденных энергоблоков. Об этом сообщил депутат Верховной Рады, заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, его слова приводит агентство УНИАН в своем Telegram-канале.