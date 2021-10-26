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Аналитик раскусил «план Путина» по газу. Украине не понравится

Аналитик раскусил «план Путина» по газу. Украине не понравится

Аналитик Джулиан Ли в своей статье для Bloomberg раскусил "план Путина" по поставкам газа в Европу, отметив, что запуск "Северного потока — 2" позволит России пойти в обход стран-транзитёров.

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