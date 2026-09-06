Уиткофф и Кушнер покидают Украину после консультаций по урегулированию

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер покидают Киев после участия в консультациях, посвящённых урегулированию на Украине, сообщила компания «Украинские железные дороги».
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