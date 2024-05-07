Экономист Комаров: Латвия нуждается в российских запчастях для поездов

Экономический обозреватель Никита Комаров в эфире Tsargrad.tv прокомментировал просьбу латвийской железнодорожной компании AS Pasažieru vilciens снять запрет на закупку запасных частей из России и Белоруссии.
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