The Guardian: Япония выразила протест из-за карты ООН с Курилами

Япония выразила недовольство новой картой ООН, где Курильские острова указаны как часть России. Представитель Минору Кихара направил протест через дипломатические каналы.
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