Россия ни при каких условиях не примет присутствия военных стран НАТО на Украине в качестве «миротворцев», которые «защищали бы нацистский режим на остатках страны», заявил Лавров.
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Россия ни при каких условиях не примет присутствия военных стран НАТО на Украине в качестве «миротворцев», которые «защищали бы нацистский режим на остатках страны», заявил Лавров.
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