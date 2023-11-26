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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Холанд забил 20 из 21 клуба в АПЛ. Форвард не смог поразить ворота «Брентфорда»

Холанд забил 20 из 21 клуба в АПЛ. Форвард не смог поразить ворота «Брентфорда»

В субботу форвард «Манчестер Сити» отличился в матче с «Ливерпулем» (1:1). В Премьер-лиге норвежец не смог поразить лишь ворота «Брентфорда».

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