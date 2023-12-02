Хабенский заявил, что «очень рад за Валерия Гергиева», сменившего Урина на посту директора Большого театра

Художественный руководитель Московского художественного театра имени А.П.Чехова Константин Хабенский заявил, что «очень рад» за Валерия Гергиева, которого назначили генеральным директором Большого театра, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии