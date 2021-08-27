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Финансист посоветовал россиянам, как выгодно вложить 10 тысяч

Финансист посоветовал россиянам, как выгодно вложить 10 тысяч

Безопаснее всего положить деньги на банковский счет, считает Егор Клопенко К инвестициям в 10 тысяч рублей стоит относиться так же, как к вложениям в 10 миллионов рублей, советует создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

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