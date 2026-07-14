Европа догоняет уходящий поезд: побит рекорд по закупкам российского СПГ

Европа скупила рекордные объемы газа с "Ямал СПГ", пишет FT. ЕС продолжает активно заполнять хранилища российскими энергоносителями, несмотря на санкции на импорт, которые вступят в силу через несколько месяцев.
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