В Ростовской области полицейскими проведена встреча с представителями администрации общеобразовательных и дошкольных учреждений

Начальником Отдела МВД России по городу Батайску полковником полиции Романом Стебловским и начальником отделения ПДН старшим лейтенантом полиции Инной Ульяненко проведена рабочая встреча с представителями администрации общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также организаций дополнительного образования.