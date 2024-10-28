В Ростовской области полицейскими проведена встреча с представителями администрации общеобразовательных и дошкольных учреждений

Начальником Отдела МВД России по городу Батайску полковником полиции Романом Стебловским и начальником отделения ПДН старшим лейтенантом полиции Инной Ульяненко проведена рабочая встреча с представителями администрации общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также организаций дополнительного образования.
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