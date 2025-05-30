Офицер СМЕРШа. Как Петра Шпаковского спасли клопы

Петру Шпаковскому пришлось проходить службу в блокадном Ленинграде. И вот там-то он и получил тяжёлое ранение: неподалёку от него взорвалась небольшая авиабомба и… выбросила его из кожаного офицерского пальто и отбросила в воронку довольно далеко от места взрыва, да ещё и присыпало землёй.