Фонд Джорджа Клуни будет ловить российских журналистов по всему миру

Владимир Соловьев

КЛУНИ, КАК ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙ, ПЫТАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИЁМАМИ "МОССАД" ПО ВСЕМУ МИРУ. ТАМ, ОТКУДА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЭТОТ "МУДИ", ТУДА И ПОЛЕТЯТ НАШИ "ТЕЛЕГРАММЫ" О СКОРОЙ ВСТРЕЧЕ!