Гений про злодейства А Фонд Джорджа Клуни упал с баобаба! Да, всем составом. Весь совет директоров – и генеральный, и исполнительный, и коммерческий.
Фонд Джорджа Клуни будет ловить российских журналистов по всему миру
Комментарии
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Михаил Гринжук
Пора евреям и пиндосам начать головы откручивать.
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15 час.
Владимир Соловьев
КЛУНИ, КАК ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙ, ПЫТАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИЁМАМИ "МОССАД" ПО ВСЕМУ МИРУ. ТАМ, ОТКУДА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЭТОТ "МУДИ", ТУДА И ПОЛЕТЯТ НАШИ "ТЕЛЕГРАММЫ" О СКОРОЙ ВСТРЕЧЕ!
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15 час.
Леша и Лора Мусликовы
И Ниро и Клуни отловить, оторвать яйца самым жутким образом. Коротко и жестко. Пока каждому не будет больно - ничерта не поймут. В первую очередь имею в виду умалишенного президента.
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13 час.
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