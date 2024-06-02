Театр абсурда
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Театр абсурда

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Фонд Джорджа Клуни будет ловить российских журналистов по всему миру

Фонд Джорджа Клуни будет ловить российских журналистов по всему миру

Гений про злодейства А Фонд Джорджа Клуни упал с баобаба! Да, всем составом. Весь совет директоров – и генеральный, и исполнительный, и коммерческий.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
Пора евреям и пиндосам начать головы откручивать.
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15 час.
Владимир Соловьев
КЛУНИ, КАК ОРТОДОКСАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙ, ПЫТАЕТСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИЁМАМИ &quot;МОССАД&quot; ПО ВСЕМУ МИРУ. ТАМ, ОТКУДА БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЭТОТ &quot;МУДИ&quot;, ТУДА И ПОЛЕТЯТ НАШИ &quot;ТЕЛЕГРАММЫ&quot; О СКОРОЙ ВСТРЕЧЕ!
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15 час.
Леша и Лора Мусликовы
И Ниро и Клуни отловить, оторвать яйца самым жутким образом.  Коротко и жестко. Пока каждому не будет больно - ничерта не поймут. В первую очередь имею в виду умалишенного президента.
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13 час.

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