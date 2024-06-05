В Греции растет обеспокоенность распространением фашизма в Европе и военными панами Евросоюза (ЕС) против России, а заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен напоминают высказывания Адольфа Гитлера.
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