В Госдуме выступили с предложением запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для того, чтобы стимулировать рождаемость.
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В Госдуме выступили с предложением запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных для того, чтобы стимулировать рождаемость.