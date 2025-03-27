Как новый пасхальный тренд «дубайский кулич» вызвал споры среди верующих и что об этом думает Церковь Ирина ВальковаКаждая Пасха в России — не просто праздник, а глубокий духовный символ, объединяющий миллионы верующих.
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