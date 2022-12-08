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Журова о допуске России к Олимпиаде-2024: «Главное, чтобы от спортсменов не требовали отречения от правительства, страны и осуждения СВО»

Депутат Госдумы Светлана Журова опасается, что российским спортсменам могут выдвинуть определенные требования для возвращения на международные соревнования.

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