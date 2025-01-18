Крещенская вода: как наука объясняет её уникальные свойства

19 января Православная церковь празднует Крещение Господне. Иначе этот праздник именуют Богоявлением, поскольку в этот момент совершилось явление Полноты Божества – явление всех Лиц Святой Троицы: Отца, гласом с Небес засвидетельствовавшего о Сыне, Сына, принявшего Крещение, и Духа Святого, сошедшего на Сына в виде голубя.