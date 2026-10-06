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Аргументы недели

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Почему перемирие по линии фронта — это не мир, а кража нашей победы

Почему перемирие по линии фронта — это не мир, а кража нашей победы

Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа до сих пор вызывает на Западе возбуждение. Там визит объясняют тем, что глава разведки якобы приехал открыть Путину глаза на страшную правду: генералы обманывают президента, ВС РФ отступают, неся огромные потери, а экономика России на пороге краха.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гулька
Гулька

Такого государства - УКРАИНА - не должно быть на карте мира. Ее НИКОГДА не существовало, это была искусственно созданная страна, которая НИКОГДА не имела ни своего языка, ни своей истории. Пора восстановить историческую справедливость. Земли, населенные венграми, должны вернуться в Венгрию, поляками - в Польшу, немецкие земли - в восточную Германию... А русские земли должны вернуться в Россию!

Профиль пользователя Александр Сысоев
Александр Сысоев

Перемирие нами может быть принято только по Оруэллу (т.е. с точностью до наоборот) - усиление поражающих воздействий: раздолбать нахрен все мосты в Киеве, энергетику свести к нулю, лишить железные дороги Окраины локомотивов и т.п.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

Перемирие по линии фронта, это не только кража нашей победы. Это еще и грандиозное предательство всех наших бойцов, живых и павших, всех тех, кто сейчас работает на нашу ПОБЕДУ.

Профиль пользователя Дима Качусов
Дима Качусов

про какое перемирие опять автор пишет?!с чего разгоняется тема перемирия по ЛБС?!ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИИ говорят и повторяют всем перемирия по ЛБС НЕ БУДЕТ!!!на кой еще эту тему разгонять?