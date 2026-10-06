Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа до сих пор вызывает на Западе возбуждение. Там визит объясняют тем, что глава разведки якобы приехал открыть Путину глаза на страшную правду: генералы обманывают президента, ВС РФ отступают, неся огромные потери, а экономика России на пороге краха.
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Такого государства - УКРАИНА - не должно быть на карте мира. Ее НИКОГДА не существовало, это была искусственно созданная страна, которая НИКОГДА не имела ни своего языка, ни своей истории. Пора восстановить историческую справедливость. Земли, населенные венграми, должны вернуться в Венгрию, поляками - в Польшу, немецкие земли - в восточную Германию... А русские земли должны вернуться в Россию!
Очевидно, что перемирие, помимо очевидного вреда, позволит спрятаться военным преступникам, уже осужденным. и гуляющим по миру.
Перемирие нами может быть принято только по Оруэллу (т.е. с точностью до наоборот) - усиление поражающих воздействий: раздолбать нахрен все мосты в Киеве, энергетику свести к нулю, лишить железные дороги Окраины локомотивов и т.п.
Какое, наХ, "перемирие" с фашистами??????????????????????????
Перемирие по линии фронта, это не только кража нашей победы. Это еще и грандиозное предательство всех наших бойцов, живых и павших, всех тех, кто сейчас работает на нашу ПОБЕДУ.
про какое перемирие опять автор пишет?!с чего разгоняется тема перемирия по ЛБС?!ПЕРВЫЕ ЛИЦА РОССИИ говорят и повторяют всем перемирия по ЛБС НЕ БУДЕТ!!!на кой еще эту тему разгонять?
В 1939 европа легла под Гитлера а в2022 под Зеленского ...
В 1939 Европа легла под гитлера а2022 под зеленского..