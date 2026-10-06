Почему перемирие по линии фронта — это не мир, а кража нашей победы

Поездка директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа до сих пор вызывает на Западе возбуждение. Там визит объясняют тем, что глава разведки якобы приехал открыть Путину глаза на страшную правду: генералы обманывают президента, ВС РФ отступают, неся огромные потери, а экономика России на пороге краха.