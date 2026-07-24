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Лавров о договоренностях Анкориджа: РФ выполнила принцип «пацан сказал — пацан сделал»

США, по словам Сергея Лаврова, уже отошли от пониманий по Украине, достигнутых на саммите на Аляске, однако Россия, как он подчеркнул, в любом случае выполнит поставленные президентом Владимиром Путиным задачи.

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