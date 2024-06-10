В ОП РФ обсудили изменения в Налоговом кодексе

МОСКВА, 10 июня, ФедералПресс. Общественная экспертиза проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» прошла на площадке Общественной палаты России.
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