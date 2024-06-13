Релоканты будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале

Россияне, которые покинули страну, но продолжают работать на отечественные компании из-за рубежа, будут платить налог на доходы физических лиц по прогрессивной шкале от 13% до 22%, сообщили РБК в пресс-службе Госдумы.
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