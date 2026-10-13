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Володин: отчёт об исполнении бюджета станет ключевым вопросом пленарного заседания

Володин: отчёт об исполнении бюджета станет ключевым вопросом пленарного заседания

Отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год станет ключевым вопросом сегодняшнего пленарного заседания, подчеркнул в беседе с журналистами Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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