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ИА Регнум

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Ночью ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК на Украине

Ночью ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК на Украине

Ночью 1 августа Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине.

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