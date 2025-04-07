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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«ИИ крадёт у всех»: медиаиндустрия потребовала немедленно остановить воров...

«ИИ крадёт у всех»: медиаиндустрия потребовала немедленно остановить воров...

«ИИ крадёт у всех»: медиаиндустрия потребовала немедленно остановить воровство контента для ИИСотни медиакомпаний, включая The New York Times, The Washington Post и The Guardian, запустили рекламную кампанию с призывом к правительству США защитить контент от неконтролируемого использования искусственным интеллектом (ИИ), сообщает The Verge.

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