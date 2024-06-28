Зарубежные СМИ — о дебатах Байдена и Трампа. «Паника среди демократов»

В США прошли первые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Реакция мировых СМИ — в подборке РБКДжо Байден (Фото: Brian Snyder / Reuters)The Washington Post (США) Президент Байден с самого начала дебатов говорил тонким и хриплым голосом — фразы, которые должны были звучать напористо, он произносил едва громче шепота — и примерно через десять минут он, казалось, потерял концентрацию, не в состоянии завершить мысль.