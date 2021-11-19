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Из конопли в Приморье будут производить ткань и канаты

Из конопли в Приморье будут производить ткань и канаты

Ткани и канаты из технической конопли, выращенной на полях в Ханкайском и Анучинском муниципальных  округах, будут производить в Приморском крае, сообщает ИА UssurMedia.

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