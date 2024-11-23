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5:2 «Спартака» в дерби с покером Угальде, «Сити» разгромлен «Тоттенхэмом», «Зенит» обошел «Краснодар», Ян победил Фигейредо, «Барса» упустила победу над «Сельтой» и другие новости

5:2 «Спартака» в дерби с покером Угальде, «Сити» разгромлен «Тоттенхэмом», «Зенит» обошел «Краснодар», Ян победил Фигейредо, «Барса» упустила победу над «Сельтой» и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Локомотив» в 16-м туре Мир РПЛ – 5:2! Угальде сделал покер (первый для красно-белых с 1998-го) и ассистировал Барко.

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https://www.youtube.com/watch?v=j7ztkqUxkq0
Спартак — Локомотив. Обзор матча РПЛ. 23.11.2024
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