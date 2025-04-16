Исследование показало, как мозг учится игнорировать отвлекающие факторы

Новое исследование, проведенное Институтом психологии Вильгельма Вундта (Wilhelm Wundt Institute) в Университете Лейпцига (Leipzig University), показало, что мозг человека способен адаптироваться к отвлекающим факторам благодаря опыту.
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