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Глава Европарламента: «Пеле был одним из величайших, если не величайшим. Он познакомил поколения с радостями футбола и показал миру, что нет слишком больших мечтаний»

Президент Европейского парламента выразила соболезнования в связи со смертью Пеле.  Трехкратный чемпион мира ушел из жизни в возрасте 82 лет.

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