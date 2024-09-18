По информации МЧС, это горит мусор на Красноярском тракте за территорией СТ «Садовод». По предварительным данным, огнём охвачена территория в 100 кв.
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По информации МЧС, это горит мусор на Красноярском тракте за территорией СТ «Садовод». По предварительным данным, огнём охвачена территория в 100 кв.