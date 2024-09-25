В Поморье за сутки жертвами мошенников стали две сотрудницы детсадов

Первой в полицию Архангельска обратилась женщина 1963 года рождения, сотрудница одного из дошкольных учреждений городаЗаявительница рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником отдела технической поддержки «Росфинмониторинга» и сообщил, что мошенники по фальшивой доверенности пытаются оформить на нее кредит.
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