В Венгрии заявили, что нет срочности в вопросе заявки Швеции в НАТО

Представители оппозиции в стране рассчитывают, что в ближайшее время будет проведена внеочередная сессия парламента Венгрии, на которой вступление Швеции в Североатлантический альянс будет ратифицировано.
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