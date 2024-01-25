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В Венгрии заявили, что нет срочности в вопросе заявки Швеции в НАТО

В Венгрии заявили, что нет срочности в вопросе заявки Швеции в НАТО

Представители оппозиции в стране рассчитывают, что в ближайшее время будет проведена внеочередная сессия парламента Венгрии, на которой вступление Швеции в Североатлантический альянс будет ратифицировано.

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