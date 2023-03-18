5 новых фильмов 2023 года, которые уже можно посмотреть онлайн

Откровенная мелодрама с Александром Петровым, вездесущий Чебурашка и новые похождения «Квартета И» – смотрим самые свежие киноновинки 2023 года, доступные онлайнГлавный хит российского проката 2023 года до сих пор не посмотрел только ленивый, но теперь причин отказывать себе в таком удовольствии не осталось совсем: Чебурашка уже у вас дома — онлайн! История об ушастом пушистом зверьке, знакомом с детства каждому из нас, погружает в яркое путешествие из благоухающей апельсинами рощи в живописный приморский городок, фактурой для которого послужили красочные виды российского юга.